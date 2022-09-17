"Ruhr Derbisi"nde Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Dortmund, 79. dakikada Youssoufa Moukoko'nun golüyle üç puana uzandı. Karşılaşmanın 32. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Dortmundlu Marco Reus, sahayı sedyeyle terk etti.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında Eintracht Frankfurt deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yenerken, Bayer Leverkusen ile Werder Bremen 1-1 berabere kaldı.