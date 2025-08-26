Borussia Dortmund, Niko Kovac'la sözleşme uzattı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla olan sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kovac, Borussia Dortmund'u eski günlerine döndürmek için üzerine düşeni yapacağını belirterek, "Borussia Dortmund'u sahada eski günlerine döndürmek için son altı ayda birlikte büyük ilerleme kaydettik. Teknik direktörler olarak bize duyulan güvenin yüksek olduğunu hissediyoruz ve kulüp ve taraftarlarla birlikte burada özel bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Son birkaç haftadır yaptığımız görüşmeler, bugüne kadarki başarılarımızın üzerine inşa ederek bu kulüpte uzun vadeli başarılar elde edebileceğimize olan inancımı pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz şubat ayında Nuri Şahin'in yerine gelen Hırvat teknik adam, Bayern Münih'le 2019'da Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

REKLAM advertisement1

✍️ Borussia Dortmund und Niko Kovac gehen gemeinsam in die Zukunft: Der Cheftrainer hat seinen Vertrag beim achtmaligen Deutschen Meister bis zum 30. Juni 2027 verlängert.



Alle Infos: https://t.co/27SC8VtIBl pic.twitter.com/6V7fTixfnd — Borussia Dortmund (@BVB) August 26, 2025