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Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Manchester City maçı hangi kanalda?

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund Manchester City maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde günün sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olan Borussia Dortmund Manchester City karşılaşması ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, zorlu maça dair ayrıntılar...

Giriş: 25.10.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam dev bir mücadeleyle devam ediyor. 5. haftanın ilk seansında Alman panzeri Borussia Dortmund sahasında,  İngiliz devi Manchester City'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, heyecanla beklenen Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

    Borussia Dortmund Manchester City maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

  • BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Borussia Dortmund Manchester City maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

  • MUHTEMEL 11'LER

    Borussia Dortmund: Meyer, Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro, Bellingham, Özcan, Brandt, Reus, Wolf, Modeste.

    Manchester City: Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Akanji, Sergio Gómez, Rodri, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

  • EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

    Sadece internetten hizmet veren Exxen'in spor paketi fiyatı, aylık ve sezonluk olarak değişiyor.

    Exxen spor paketi reklamlı aylık 119.90 TL iken, reklamlı sezonluk 1138.80 TL olarak belirlendi.

    Exxen spor paketi reklamsız aylık 134.90 TL iken, reklamsız sezonluk 1287.60 TL olarak satışa sunuluyor.

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