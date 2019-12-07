Almanya Bundesliga'nın 14. haftasındaki Borussia Dortmund, evinde Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadelede Dortmund şov yaptı ve 5-0 kazandı.

Dortmund'ın gollerini 42. dakikada Marco Reus,58 dakikada Torgan Hazard, 63. dakikada Jadon Sancho, 69. dakikada Marco Reus ve 74. dakikada tekrardan Jadon Sancho attı.

Bu sonucun ardından Dortmund 26 puana yükselerek, 3.'lük koltuğuna oturdu. Düsseldorf ise 3 puanı kaybederek 12 puanla 16. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Dortmund deplasman da Mainz 05'e konuk oluyor. Düsseldorf ise evinde Leipzig'i konuk edecek.