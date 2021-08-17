Borussia Dortmund Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın dev takımlarından Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için sahaya çıkıyor...

B.DORTMUND B.MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Zorlu maç öncesi Münih’te Pavard, Roca ve Hernandez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Dortmund’da Hazard, Emre Can, Hummels, Schmelzer, Meunier, Couşibaly ve Morey eksikler arasında yer alıyor.