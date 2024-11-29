Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Lig'de 29 puanla yoluna yenilgisiz devam eden Bavyera ekibi, Borussia Dortmund engelini aşarak bu seriyi devam ettirmek istiyor. Öte yandan zirve yarışından 10 puan geride yer alan Dortmund, zorlu rakibi karşısında galip gelerek puan farkını yediye düşürmeyi hedefliyor. Peki, Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve aralarında oynanan maçlar...