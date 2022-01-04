Borusan Sanat'tan 2022'ye 'Merhaba'

Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra seçkin şef ve solistleri ağırlayarak hafızalardan silinmeyecek konserlere imza atan Borusan Sanat ikinci dönem programını, hazırladıkları Yeni Yıl Konseri ile birlikte müjdeliyor. 2022 yılının ilk konseri ile 6 Ocak’ta izleyicilerinin karşısına geçecek olan BİFO, yıl boyunca sürecek konserlerinde izleyicilerine keyifli bir müzik şöleni sunmaya devam edecek.

BİFO’nun yeni sezonda eşlik edeceği solistler arasında Gökhan Aybulus, María Dueñas, Kian Soltani yer alırken, BİFO’yu onursal şefi Gürer Aykal, sürekli konuk şefi Patrick Hahn ayrıca Ryan Mcadams ve Diego Matheuz yönetecek.

Klasik müziğin en sevilen yapıtlarıyla yeni yıla merhaba!

BİFO, sürekli konuk şefi Patrick Hahn’ın yönetiminde müzik dünyasının prestijli yarışmalarından biri olan Çaykovski Yarışması birincisi, Valery Gergiev ve Mariinsky Tiyatrosu’ndaki performansları ile ayakta alkışlanan keman virtüözü Sergei Dogadin ile Yeni Yıl Konseri’nde buluşuyor. 6 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri, Gershwin’in sevilen orkestral eserlerinden Girl Crazy uvertürü ile başlayıp, Çaykovski'nin zafer ve enerjiyle dolu başyapıtı 1812 Uvertürü ile son bulacak.

Patrick Hahn

Konser öncesinde Serhan Bali Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek, bu sohbetin devamı ve konser eşzamanlı olarak bir Karnaval radyosu olan Borusan Klasik üzerinden canlı olarak dinlenebilecek.