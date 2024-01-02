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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Sanat'ta yeni yıl konseri

        Borusan Sanat'ta yeni yıl konseri

        BİFO, 2024 yılına unutulmaz bir konserle başlıyor. 11 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek yeni yıl konserinde BİFO, Nino Machaizde ve Jonathan Tetelman'a eşlik ederken şef kürsüsünde Carlo Tenan olacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:13
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        Borusan Sanat'ta yeni yıl konseri
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        BİFO, soprano Nino Machaizde ve tenor Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı görkemli bir konserle yeni yıla “merhaba” diyecek. Şef kürsüsünde Carlo Tenan’ın olacağı ve Verdi, Cilea, Catalani, Giordano, Massenet ve Puccini’nin yapıtlarının seslendirileceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici buluşacak.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’ten müzikseverlere ulaşacak.

        PROGRAM

        BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

        CARLO TENAN şef

        NINO MACHAIZDE soprano †

        JONATHAN TETELMAN tenor *

        VERDI Otello, 3. Sahne: Bale Müziği

        VERDI Rigoletto’dan, “Ella mi fu rapita… Parmi veder le lagrime” *

        VERDI Sicilya Vesperleri’nden “Mercé, dilette amiche:” †

        VERDI Luisa Miller’den "Oh! Fede negar potessi… Quando le sere al placido" *

        MASSENET Le Cid’den 3. Sahne: “Pleurez, pleurez mes yeux" †

        VERDI Sicilya Vesperleri, “Mevsimler” bale müziğinden “Kış”

        CILEA Adriana Lecouvreur, 4. Sahne: Prelüd

        GIORDANO Feodora’dan “Amor ti vieta” *

        CATALANI La Wally’den“Ebben? Ne andrò lontana” †

        PUCCINI Manon Lescaut: Intermezzo

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        PUCCINI Tosca’dan “E lucevan le stelle” *

        PUCCINI La bohème’den “Sì, mi chiamano Mimì” †

        PUCCINI La bohème’den “O soave fanciulla” *†

        PUCCINI Senfonik Kapriçy

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