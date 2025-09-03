Borusan Otomotiv yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı’nda buluşturdu

Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda yapılan yarışa, IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve Destek sınıflarından olmak üzere toplam 50 yelkenli katıldı. IRC 0 sınıfında Borusan Racing / Çılgın Sigma 2, IRC 1 sınıfında Doğuş / Fenerbahçe 1, IRC 2 sınıfında Ant Yapı Team Sensei / Sensei, IRC 3 sınıfında Canias-CTD / Electron, IRC 4 sınıfında Jerem takımları yarışı ilk sırada tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Özel ödüllerin de verildiği yarışta, TAYK 30 Ağustos BMW Borusan Otomotiv Kupası’nı IRC 0-1-2 sınıflarında yarışan Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 yelkenlisi kazandı. Destek Sınıfı’nda Durex Sailing Team / Cenoa birincilik kupasını alırken, İSTMARİN Döner Kupası’nı kazanan Canias-CTD / Electron yelkenlisi oldu.

Düzenlenen ödül törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’de yelken sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü İstanbul Boğazı’nda yelken sporunun heyecanıyla buluşturmak bizler için çok özel bir anlam taşıyor. Bu topraklarda bağımsızlığımızı kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anarken, sporun birleştirici gücüyle hepimizi aynı tutkuda buluşturan yelkencileri kutluyorum. Borusan Otomotiv Grubu olarak uzun yıllardır yelken sporunun yanında yer alıyor, bu desteği sürdürülebilirlik vizyonumuzla bütünleştiriyoruz. Doğayla uyumlu yapısı, takım olma ruhunu öne çıkaran disiplini ve gelecek nesillere ilham veren değerleriyle yelken sporunu yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda yaşama dair güçlü bir öğreti olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, BMW markamızın katkılarıyla TAYK iş birliğinde hayata geçen bu kupanın her yıl daha da büyüyerek denizlerimizde yer alması bizlere gurur veriyor” dedi.

İstanbul Boğazı’nda saat 12:00’de başlayan yarış, İSPARK – İstmarin koordinasyonunda, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyeleri’nin katkılarıyla Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulan seyir alanlarında spor severler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla birlikte yelkenliler mücadeleleri sırasında Boğaz’da renkli görüntüler oluşturdu.

