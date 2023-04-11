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Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde üst üste 6 sezondur başarıyla temsil eden ilk ve tek takım olan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. GT4 Avrupa Serisi'nde bu yıl yeni otomobili BMW M4 GT4 ile yarışacak olan BOM daha da güçlenen takımıyla sezona iddialı giriyor.

Borusan Otomotiv'in motor sporlarını desteklemek vizyonu ve Türkiye'yi yurt dışı organizasyonlarda temsil etmek amacıyla 2008 yılında BOM'u kurduğunu belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, geçen 15 yılda takımın 4 kıtada, 21 farklı ülkede, 38 farklı pistte 400'e yakın yarışta start aldığını ve onlarca kez podyum gördüğünü söyledi. Son 6 yıldır Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde temsil eden ilk ve tek takım olma unvanını taşıdıklarını hatırlatan Tiftik; "Her yıl artan yatırımlarla daha da büyük hedeflere doğru koşan takımımız 10 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğunu elde ederken, yurt dışında ise WTCC (Dünya Şampiyonası) Takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği, İtalya Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğunu ve GT4 Avrupa Serisi Pro/AM kategorisi ikinciliğini kazanma başarısını gösterdi. Bu sene daha da güçlenen BOM'un yine pistlerin en dikkat çeken takımlarından biri olacağına ve hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Motor sporlarına gönül veren herkesi gururlandıran BOM ekibimize yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık ise, "Rekabetin en üst düzeyde yaşandığı GT4 Avrupa Serisi'nde geçen sezon önceki gövde yarış otomobillerimizle 2 yarışta 3 podyum görme başarısı elde ettik. Geride bıraktığımız 5 sezonda edindiğimiz tecrübelerimiz ve takımımıza yaptığımız yatırımlara paralel olarak 2023 sezonuna büyük bir titizlikle hazırlandık. Yeni yarış otomobillerimiz BMW M4 GT4 ve takımımıza katılan pilotlarımızla bu sene GT4 Avrupa Serisi'nde yine sonuna kadar mücadele edeceğiz. Artık BOM ile özdeşleşen Turkuaz rengiyle dikkatleri üzerinde toplayan yarış otomobilimizin yine pistlerin gözdesi olacağından eminiz. Hedefimiz sezonu üst sıralarda tamamlamak." dedi.

GT4 Avrupa Serisi 2023 Takvimi; İtalya Monza 22-23 Nisan 2023 Fransa Circuit Paul Ricard 3-4 Haziran 2023 Belçika Spa-Francorchamps 30 Haziran-1 Temmuz 2023 İtalya Misano 14-16 Temmuz 2023 Almanya Hockenheim 2-3 Eylül 2023 İspanya Barcelona 30 Eylül-1 Ekim 2023

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