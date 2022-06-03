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Borusan Otomotiv, sürdürülebilirlik vizyonunu ve Türkiye'de elektrikli mobilite alanındaki dönüşüm çalışmalarını iş dünyasının önde gelen firmalarının yer aldığı zirvede katılımcılarla paylaştı.

Zirvede gerçekleşen 'Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü' başlıklı oturumda konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv dünyasının son yıllarda elektrikli bir devrime sahne olduğunu belirtti.

Tiftik, dönüşümün ilk adımlarının atıldığı 2013 senesinde Türkiye temsilcisi oldukları BMW markasının tamamen elektrikli modeli i3 ile bu kulvarda yer almaya başladıklarını söyleyerek, devam eden süreçte Borusan Otomotiv Grubu'nun distribütörlüğünü üstlendiği tüm markaların tamamen elektrikli ve hibrit motorlu otomobillerini dünya ile aynı anda Türkiye’ye getirdiklerini kaydetti.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYINI YÜZDE 70 ÇIKARACAĞIZ'

Tiftik, "Bugün Türkiye otomotiv pazarının en geniş tamamen elektrikli model portföyünü müşterilerimizle buluşturuyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Elektrifikasyon dönüşüm çalışmalarımız yalnızca model zenginliğiyle kalmıyor elbette. Elektrikli mobilite altyapısının yanı sıra tüm ekosistemin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere bünyemizde İcra Kurulu seviyesinde Sürdürülebilirlik Komitemizi kurduk. Komitemiz, Sürdürülebilirlik Stratejisine ilişkin 2030 yılı hedef ve takip göstergelerimizi belirledi. Hedeflerimiz arasında 2030 yılında distribütörlüğünü üstlendiğimiz BMW ve MINI markalarımızın elektrikli araç payını yüzde 75’e, Jaguar Land Rover Grubu'nda ise yüzde 70 seviyesine çıkartmak da yer alıyor" dedi.

'ELEKTRİFİKASYON DÖNÜŞÜM PLATFOMU KURACAĞIZ'

Otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün daha hızlı ve sağlıklı biçimde büyümesi için sektördeki sanayi, enerji üretim şirketleri, akaryakıt istasyonları, şarj istasyonu ağları, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili tüm paydaşları dönüşümü desteklemek ve bu dönüşümle tüketiciyi buluşturmak üzere, Borusan Otomotiv’in liderliğinde ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile 'Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu (EDP)' oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Hakan Tiftik, bu çalışmaların bir adımının da 'Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi' olduğunu söyledi.

Bu platformun oluşturulması adına çalışmalarına 2022 yılının ikinci yarısı itibariyle başlayacaklarını açıklayan Tiftik, "Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu, düşük karbonlu bir gelecek hedefi ile Türkiye’de elektrifikasyon dönüşümünün hızlandırılması için ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek, engelleri, ihtiyaçları ve bu doğrultudaki hedefleri belirleyip kapsayıcı yaklaşımlarla çözüm önerileri ortaya koyan bir ortak çalışma platformu olacak" dedi.

Girişimlerinin sadece otomobil tarafında olmadığını da sözlerine ekleyen Tiftik, çevreyi kirletmeyen, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin elektrikli otomobillerde kullanılması için de çalışmalarının olduğunu söyledi.