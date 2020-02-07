07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Motor sporlarının gelişimine ve Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kurulan 2008 yılında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM),2020 sezonu lansmanını da Kars’ta gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, tamamen kar ve buzla kaplı Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan parkurda ileri sürüş tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiği açıklandı.
Lansmanda açıklamalarda bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Motorsport’un yeni sezonda da gençlere yatırım yaparak Avrupa pistlerinde başarılarını sürmeyi hedeflediğini belirtti.
BOM’un bu sene pistlerde İbrahim Okyay, Levent Kocabıyık, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını belirten Tiftik, Türkiye otomobil pazarı üzerine de değerlendirmelere bulundu.
'PAZAR 600 BİN ADETİ GÖRÜR'
Pazarın 2019 yılında yaklaşık yüzde 20 daraldığını, premium otomobil pazarının da genel sektöre paralel bir seyir izlediğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 2020’de piyasanın bu düşüşü telafi etmesini beklediklerini söyledi.
Tiftik, "2020 için daha iyi bir performans öngörüyoruz. Düşen faiz oranları, kurdaki istikrar, artan tüketici güveni ve ertelenen talebin harekete geçmesi umutları güçlendiren başlıca faktörler. Geçtiğimiz yılın sonunda pazarda başlayan hareketliliğin yılın geri kalanına yayılmasıyla 2020’de binek otomobil pazarının 450-470 bin, hafif ticari dahil otomotiv toplam pazarının 600 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Yeni modellerin gelişiyle premium segmentte yoğun bir rekabet yaşanacağını belirten Tiftik, BMW 2 Serisi Gran Coupé, yeni Land Rover Defender, yeni Range Rover Evoque ve yeni Jaguar F-TYPE modellerini 2020 yılında Türkiye’de satışa sunacaklarını bildirdi.
Tiftik, "Tüm markalarımızdaki yeni modellerin etkisiyle, piyasadaki büyümeye paralel bir ivme doğrultusunda pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!