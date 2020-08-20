Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, müzik festivalinde izleyiciyle buluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilen festivalin izleyicili tek konseri olan etkinlik, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
Konserde, Patrick Hahn yönetimindeki topluluğa, İzlandalı piyanist Vikingur Olafsson eşlik etti.
İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandeminin ortaya çıkışıyla hazırlıklarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Salgından ötürü pek çok protokol yeniden düzenmek zorunda kaldı. Sosyal mesafe kuralları gereği, müzisyenlerin bir araya gelmeme durumlarından ötürü tüm dünyada performans sanatları belirli sınırlamalarla gerçekleşiyor." dedi.
Festivaldeki 18 konserin izleyicisiz gerçekleşeceğini belirten Çakırkaya, "Bu konserlerin tamamının video kayıtları alınıyor. 18 Eylül'de de dijital festivalimizin içeriğini peyder pey erişime açmaya başlayacağız. Her gün bir konser kaydı erişime açılacak ve yaklaşık 1 ay kadar izlenebilecek. Bu anlamda festivale katılmak için İstanbul'da fiziki olarak bulunma zorunluluğunuz ortadan kalmış oluyor ve dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz.
Çakırkaya, konserlerin erişilebilir fiyat üzerinden izleyiciye sunulacağının altını çizerek, programda pek çok ücretsiz etkinliğin de olacağını söyledi.
- Festival 5 Ekim'e kadar sürecek
Dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanan festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet ve Semplice Quartet'in de aralarında bulunduğu topluluklar ile Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya'yı ağırlayacak.
Konser çekimleri, İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılacak. Konserlerin bir bölümü ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde kaydedilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın piyano konçertosu No. 23 La Majör, K. 488Franz Schubert ile Senfoni No. 5 Si bemol Majör, D. 485 eserleri icra edildi.
"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayan festival, 5 Ekim'e kadar devam edecek.
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