Borusan Holding 23 Nisan etkinliklerini online yapacak

AA

Borusan Holding sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak etkinliklerle çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak.

Canlı yayınlar, Borusan Holding Youtube ve Instagram kanalları üzerinden takip edilebilecek.

Bu kapsamda, Young Guru Academy'nin farklı yaş gruplarına özel düzenlediği bilim atölyeleri çocuklarla buluşacak.

Borusan Contemporary ve DC Art iş birliğinde, DC Art'ın kurucusu ve İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali Direktörü Gazi Selçuk, Borusan Instagram hesabından yapılacak canlı yayında çocuklar için çok renkli bir sanat atölyesi düzenleyecek. "Mutluluğun Portreleri" başlıklı çalışmada, her katılımcı kendisiyle birlikte seçtiği aile fertlerinin en mutlu göründüğü hallerinin portrelerini resmedecek. 23 Nisan'da saat 14.00'te başlayacak çalışmada, evde bulunan renkli ya da beyaz kağıtlar, gazlı kalemler, kuru boyalar, varsa akrilik veya sulu boyalar kullanılabilecek.

Aynı gün saat 16.00'da ise Borusan Quartet üyesi viyola sanatçısı Efdal Altun, çocuklara özel bir 23 Nisan programı sunacak. Yaklaşık yarım saat sürecek klasik müzik dinletisi, sanatçının mizah dolu şovlarıyla müzik ve kahkaha dolu bir etkinliğe dönüşecek.

Canlı yayınların kayıtlarına Borusan Holding Youtube kanalı üzerinden erişmek mümkün olacak.