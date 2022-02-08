Borsayı bekleyen riskler ve fırsatlar

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Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan oluyor. Programda başta döviz ve faizdeki dalgalı seyir ve bunun sermaye piyasalarına etkisi ele alınarak 2022 beklentileri dile getiriliyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı olmanın incelikleri aktarılıyor.

YABANCI YATIRIMCI NASIL DÖNER?

Programda Borsa İstanbul'da payı azalan yabancı yatırımcıların geri dönmelerini sağlayacak etmenler masaya yatırılarak sonraki süreçte borsa endeksinin bu gelişme ile birlikte ne olacağına dair tahminler paylaşılıyor. Eraslan, programda yatırım fonu seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken unsurları da sıralayarak yatırımın olmazsa olmaz temel taşlarının neler olduğunu aktarıyor.

DÖVİZ VE FAİZDE BEKLENTİLER NE?



Pandemi sonrası tedarik zincirindeki aksamanın neden olduğu enflasyonun Türkiye’ye yansımalarının ne kadar süreceğinin sorgulandığı Yatırımcı Rehberi'nde döviz ve faizde gelecek beklentileri, global piyasalarda 2022'deki muhtemel gelişmeler ve bunun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağı da irdeleniyor.