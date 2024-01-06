Borsanın 10 yıllık ocak performansı

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Son 10 yılın ilk ayında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 7 ayın ortalaması yüzde 6,61 hesaplanırken düşüş olanların ortalaması yüzde 6,22 oldu.

Söz konusu düşüşlerin ikisini son 3 yıl içinde kaydeden BIST 100 endeksi, negatif kapanışlarını 2014, 2021 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi ocak performansını yüzde 14,03'lük artışla 2019'da sergilerken en kötü performansını ise 2023'teki yüzde 9,67'lik azalışla gösterdi.

İlgili dönemlere ana endeksler için bakıldığında, sınai ve teknolojinin sadece 2'şer kez gerilediği görülürken, hizmet ve mali endeksin 3'er dönemde değer kaybettiği göze çarpıyor.

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Ana endekslerin, bu süreçte en iyi performanslarını farklı yıllarda sergilediği anlaşılırken en düşük performanslarını ise BIST 100 endeksi ile uyumlu olarak, geçen senenin ocak ayında gerçekleştirdiği görülüyor.

Söz konusu endeksler arasında Ocak 2023'te yüzde 14,27 ile en fazla gerileyen mali endeks olurken bunu, teknoloji yüzde 12,08, hizmetler yüzde 9,40 ve sınai yüzde 8,75 azalışla takip etti.

Sınai ve mali endeks en güçlü ocak performanslarını sırasıyla yüzde 13,81 ve yüzde 16,51'lik yükselişle 2019'da sergilerken hizmet endeksi yüzde 13,06 artışla 2022'de ve teknoloji endeksi yüzde 14,35'lik primle 2020'de gerçekleştirdi.

10 yıllık bu dönemde, sadece 2 aylık negatif performans sergileyen sınai ve teknoloji endeksleri, değer kazandıkları dönemlerde sırasıyla, yüzde 5,54 ve yüzde 5,88 ortalama artış kaydederken, düşüş dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,75 ve 9,69'luk ortalama azalış gösterdi.

Mali ve Hizmet endeksleri ise bu süreçte yükseliş dönemlerinde ortalama yüzde 5,54 ve yüzde 8,23 ortalama kazanç sağlarken değer kaybettikleri dönemlerde yüzde 7,75 ve 8,54 ortalama düşüş kaydetti.

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KIŞLIK HİSSELER

Ocak aylarına, son 5 yıl için hisse ve sektör bazlı bakıldığında, Borsa İstanbul'da, ocak aylarında, 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans gösteren 29 hisse senedi göze çarpıyor.

Sektörel bazda incelendiğinde halka arz yüzde 5,5, madencilik yüzde 3,8 ve metal eşya makina endeksinin yüzde 3,3 ile BIST 100 endeksine göre daha iyi bir performans sergilediği görülüyor.

Senkron Siber Güvenlik Yazılım, Pamel Elektrik, Kuyas Yatırım, Kardemir D ve Kardemir B, son 5 yılın ocak aylarının 5'inde de BIST 100 endeksine göre daha güçlü performans gösteren hisseler olarak öne çıkıyor.

Bu dönemde, son 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha güçlü performans gösteren 29 hisseye bakıldığında, ortalama getiri sıralamasına göre ilk sırayı alan Senkron Siber Güvenlik Yazılım'ı alırken onu, Pamel Elektrik, Beyaz Filo Oto Kiralama, Kristal Kola ve Meşrubat sanayi ve Rodrigo Tekstil Sanayi izledi.

SINAİ ŞUBATI, İNŞAAT MARTI SEVİYOR

Son 5 yılın şubat ve mart ayları detaylı incelendiğinde, sınai ve inşaat endekslerinin her sene BIST 100 endeksine göre daha iyi performans göstermesi dikkati çekiyor.

Sınai endeksinin şubat aylarında son 5 yılın 5'inde de BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 3,21 daha iyi performans sergilediği görülüyor.

Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler incelendiğinde İskenderun Demir Çelik, Ulusoy Elektrik, Vakko Tekstil, Alarko Holding ve Aksa Akrilik ön plana çıkıyor.

İnşaat endeksinin de mart aylarında 5'te 5 yaparak BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 7,7 daha güçlü performans göstermesi göze çarparken martta her sene endeks üzeri getiri sağlayan hisseler incelendiğinde, Prizma Pres Makina, İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ve Merko Gıda dikkati çekiyor.