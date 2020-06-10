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Borsalardaki iki haftadır devam eden yükseliş geçen Cuma günü açıklanan ABD Mayıs ayı istihdam verilerindeki beklenmedik yükselişle daha da hızlanmıştı. Ancak piyasalardaki iyimserliğin bozulması altın ve yen gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara olan ilgiyi arttırdı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 artış gösterirken, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.1 yükseldi.

Yatırımcıların odağı bugün Fed'in açıklayacağı ekonomik görünümde olacak. Geçen hafta tahvil piyasasındaki satışlar sırasında dikleşen ABD getiri eğrisinin Fed'in uzun vadeli tahvillere müdahale etmesine yol açıp açmayacağına bakılacak.

Singapur'daki Mizuho Bank'in ekonomi departmanı müdürü Vishnu Varathan, "Bunun mola mı yoksa bir u-dönüşü mü olacağını anlamak için bu geceki Fed toplantısı önemli bir değişken olacak" dedi.