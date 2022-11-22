Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,60 kazançla 4.780,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Giriş: 22.11.2022 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,37, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,91 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 seviyesinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Hakim, avukat ve katipler
Hakim, avukat ve katipler "iş yoğunluğu" nedeniyle greve gitti
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.