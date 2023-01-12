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Borsadaki düşüş alım fırsatına döndü mü?

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Borsa İstanbul'da son günlerde meydana gelen hareketliliği yorumlayan Bozkurt, yatırımcıları endişelendiren bu oynaklığın nedenleri hakkında görüşlerini açıklıyor. Borsanın bundan sonraki seyri için görüşlerini paylaşan Bozkurt, yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarını da masaya yatırıyor.

Giriş: 12.01.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Borsadaki düşüş alım fırsatına döndü mü?
HABERTURK.COM

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Borsa İstanbul'da son günlerde meydana gelen hareketliliği yorumlayan Bozkurt, yatırımcıları endişelendiren bu oynaklığın nedenleri hakkında görüşlerini açıklıyor. Borsanın bundan sonraki seyri için görüşlerini paylaşan Bozkurt, yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarını da masaya yatırıyor.

BORSAYI NE YUKARI TAŞIMIŞTI?

2022’de borsayı yukarı taşıyan makro çerçevenin değişip değişmediğine dair fikirlerini paylaşan Bozkurt, değişen etkenlerin endekse etkisini yorumluyor. 2022'de hangi hisselerin neden yükseldiğine dair görüşlerini aktaran Bozkurt bu hisselerin önümüzdeki dönemine yönelik tahminlerde bulunuyor. Borsa İstanbul’un 2023 yılına başlarken zirveden yüzde 14 düşmüş haliyle nasıl bir trend izleyebileceğine dair analizlerde bulunan Bozkurt, 2023'Te hangi sektör ve hisselerin potansiyel taşıdığına dair görüşlerini de paylaşıyor.

HALKA ARZ VE ORTAK SATIŞLARI

Bozkurt, halka arzlar ve ortak satışlarının borsanın düşüşündeki rolünü ele alırken siyasi gelişmelerin sermaye piyasaları üzerinde söz edildiği kadar etkili olup olmadığını da değerlendirerek seçim yılında borsanın geçtiğimiz kısa dönemde olduğu gibi oynak olup olmayacağına yönelik tahminlerini dile getiriyor. Bozkurt ayrıca bundan sonraki dönemde Borsa İstanbul’da dikkat edilmesi gereken hususlar ve global piyasalardaki beklentini de anlatıyor.

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