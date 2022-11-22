Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsada yükseliş yüzde 3'ü geçti

Güne yüzde 0.08 düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi'nde yükseliş yüzde 3.4'ü buldu. Yükselişte Suudi Arabistan'ın Türkiye için 5 milyar dolarlık mevduatı görüştüğü iddiası etkili oldu

Giriş: 22.11.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Borsada yükseliş yüzde 3'ü geçti

Güne yüzde 0.08 azalışla 4 bin 566 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi'nde yükseliş yüzde 3.4'ü buldu. Yükselişte Suudi Arabistan'ın Türkiye için 5 milyar dolarlık mevduatı görüştüğü iddiası etkili oldu.

Suudi Maliye Bakanlığı sözcüsü Reuters'in sorusuna yanıtta Suudi Arabistan ve Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık bir mevduatı görüştüklerini söyledi.

TCMB nezdinde daha önce Azerbaycan Devlet Fonu 1 milyar euroluk mevduat hesabı açmış ve bu hesabı Ağustos 2023 tarihine kadar 1 yıl daha uzatmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bahçeli: İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecek
Bahçeli: İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecek
Hisse fonlarının tarihi koşusu
Hisse fonlarının tarihi koşusu
İsveç fonu Sanica hissesi aldı
İsveç fonu Sanica hissesi aldı
En yatırımcı şehirler hangileri?
En yatırımcı şehirler hangileri?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.