Borsada 'yukarı adıma' devam

HABERTURK.COM

Borsa İstanbul BIST 50 endeksinde yer alan paylara 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralına bugün de devam edilecek.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.