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Borsada Yukarı Adım Kuralı Nedir, Ne demek? Açığa Satış Yukarı Adım (Uptick) Uygulaması Ne Anlama Geliyor?

Borsada yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Yukarı adım (Uptick) uygulaması ne anlama geliyor?

Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik yatırımcıları endişelendirirken aşağı yönlü düşüş yeni uygulamalara yönelmeye neden oldu. Borsada yaşanan düşüşle birlikte son dönemde sıklıkla uygulanan "Borsa açığa satış yukarı adım (up-tick rule) kuralı" gündeme geldi. Peki Borsada yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Açığa satış yukarı adım (Uptick) uygulaması ne anlama geliyor? Uygulamaların ne anlama geldiğini sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

14.09.2022 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Özellikle finansal kaynaklarda yaşanan oynaklık nedeniyle kullanılan "Borsa yukarı adım kuralı" borsada yaşanan düşüş sonrasında yeniden gündeme geldi. BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı. Borsada yaşanan düşüş neticesinde piyasalar endişe yaşarken pay senetlerinde açığa satış nedeniyle yaşanan düşüşleri azaltan ve satış baskısını kısıtlamak için uygulanan kural yeniden gündemde. Peki, Borsada yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Açığa satış yukarı adım (Uptick) uygulaması ne anlama geliyor? İşte merak edilenler…

  • BORSA AÇIĞA SATIŞ KURALI NE DEMEK?

    Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir. Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. İlgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir. Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir.

  • 'YUKARI ADIM' (UPTİCK) KURALI NEDİR?

    Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. 

  • Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

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