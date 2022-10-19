Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

HABERTURK.COM

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hisse senedi piyasalarındaki yatırımcı sayısının rekor düzeye ulaştığını bildirdi.

MKK'dan yapılan açıklamada "Pay senedi yatırımcı sayısı yıllık yüzde 17 artışla 18 Ekim’de 2 milyon 752 bin kişiye ulaşarak rekor kırdı" denildi.

MKK verilerine göre söz konusu yatırımcı sayısındaki aylık artış oranı da yüzde 5 oldu. 18 Ekim itibarıyla söz konusu yatırımcıların ellerindeki hisselerin toplam piyasa değeri 4.16 trilyon lira oldu.