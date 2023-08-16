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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada yatırımcı sayısı 5.6 milyonu aştı - Borsa Haberleri

        Borsada yatırımcı sayısı 5.6 milyonu aştı

        Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor kırdı. Yatırımcı sayısı aylık olarak 1 milyon 216 bin 954 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:43
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        Borsada yatırımcı sayısı 5.6 milyonu aştı
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        Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, borsada yatırımcı sayısındaki değişimlere yer verildi.

        Buna göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

        Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 3 milyon 3 bin 214 olurken, bu durum yüzde 114,06'lık artışa işaret etti. Aylık bazda bakıldığında da borsada yatırımcı sayısı, yüzde 27,54 artarak yatırımcılara 1 milyon 216 bin 954 kişi eklendi.

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