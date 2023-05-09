A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu oluyor. Borsada son günlerdeki iyimserliği değerlendiren Aşçıoğlu, hisse alımlarının son hafta rallisine işaret edip etmediğini ve seçim sonrası borsanın olası hareketleri konusundaki tahminlerini aktarıyor. Aşçıoğlu özellikle yabancı yatırımcının seçim sonrası hareketleri konusundaki fikirlerini paylaşarak beklenen seçim sonrası rallide hangi sektörlerin şanslı olabileceği konusundaki görüşlerini açıklıyor.

BİLANÇOLAR NE DİYOR?

Bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin nasıl şekillendiğini anlatan Aşçıoğlu, seçim sonrası mevcut iktidar devam ederse döviz, faiz ve borsanın nasıl hareket edeceği ve tersi olursa nasıl bir beklentisi olduğunu dile getiriyor. Şirketlerin 3 aylık bilançolarını da değerlendiren Aşçıoğlu, şimdiye kadar gelen bilançoların ne anlam ifade ettiğini değerlendiriyor

HANGİ SEKTÖR ŞANSLI?

Yabancı yatırımcıların seçim sonrası borsaya gelmesi halinde endekste sektörel farklılıklar olup olamayacağını değerIendiren Aşçıoğlu, hangi sektörlerin şanslı göründüğüne dair analiz yapıyor.

Aşçıoğlu, halka arzları değerlendirerek arzların endekse etkisini yorumlayarak küçük yatırımcıya önerilerini sıralıyor.

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