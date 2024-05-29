Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.