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        Haberler Ekonomi Borsa BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Mayıs 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 13 Mayıs 2024 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününe yüzde 0,32 yükselerek 10.251,22 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,59 kayıpla 10.055,98 puandan tamamladı. Borsada son dönemde yaşanan bu düşüş, "Borsa neden düşüyor? 13 Mayıs BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 19:18 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:03
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybıyla 10.055,98 puanda tamamladı. Haftanın kapanış gününde hatırlanacağı gibi BIST 100 endeksi günü yüzde 0,49 azalışla günü 10.218,58 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Mayıs BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün sebebine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          13 MAYIS BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 10.055,98 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

        • 3

          Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,29 ile orman kağıt basım oldu.

          Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

        • 4

          Yıllıklandırılmış cari açık ise martta 31,2 milyar dolara gerilerken, Mayıs 2023'ten bu yana yıllıklandırılmış cari açıktaki iyileşme 25,8 milyar dolara ulaştı.

        • 5

          Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

        • 6

          Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon ve ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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