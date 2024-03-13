Borsa neden düşüyor? 13 Mart 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,75 düşüşle 8.910,23 puandan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamlamıştı. Borsada son günlerde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 13 Mart 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 13 Mart 2024 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.910,23 puanla yüzde 1,75 değer kaybıyla tamamladı. Borsada son dönemde yaşanan düşüşün nedeni, yatırımcılar tarafından araştırılamaya devam ediyor. Sabah saatlerinde sektörel bazda en fazla kazandıran endeks yüzde 3,27 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring olarak gerçekleşti. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 13 Mart 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte 13 Mart borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 13 MART 2024?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, yüzde 1,75 değer kaybederek 8.910,23 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu.
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Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
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Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.
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Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA