Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.860,52 %-0,53
        DOLAR 31,6073 %0,10
        EURO 34,3739 %0,19
        ALTIN 2.161,61 %0,59
        FAİZ 48,34 %2,68
        GÜMÜŞ GRAM 24,16 %-0,49
        BITCOIN 63.931,00 %-5,28
        GBP/TRY 40,2460 %0,34
        EUR/USD 1,0859 %0,03
        BRENT 82,37 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 3.534,24 %0,59
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 4 Mart 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 4 Mart borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününde 0,46 yükselişle 9.139,11 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.907,65 puan ile yüzde 2,08 düşüşle tamamladı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 4 Mart 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 4 Mart 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,08 kayıpla 8.907,65 puanla tamamladı. Haftanın kapanış gününde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 4 Mart 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 4 Mart borsa neden düştü sorusunun yanıtı...

        • 2

          4 MART 2024 BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        • 4

          Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

        • 5

          Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi üretici fiyat endeksi ile ABD'de fabrika siparişi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentiler bozuldu mu?
        Enflasyon beklentiler bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Habertürk Anasayfa