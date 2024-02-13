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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 13 Şubat 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 13 Şubat Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselerek 9.217,42 puanla başladı. Günün ilk yarısında 9.217,45 kadar yükselen BIST 100 endeksi rekor seviyeyi gördü. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8.994,00 puandan tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa bugün neden düştü?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte 13 Şubat 2024 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 19:47 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:47
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        • 1

          BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 42,88 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 9.217,42 puanla başladı. Haftanın açılış gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 9.174,58 puanla rekor seviyeden tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 13 Şubat Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsa neden düştü sorusunun yanıtı...

        • 2

          13 ŞUBAT BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 8.994,00 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,57 puan azalırken, işlem hacmi 150,9 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile iletişim oldu.

          Gün içinde 9.217,45 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.000 puanın altında dengelendi.

        • 4

          ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

          ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları öteledi. Bu gelişmelerle, Fed'in mayısta politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik ihtimal yüzde 33 seviyesine geriledi.

        • 5

          Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların devam ettiğini, açıklanan enflasyon verisiyle birlikte risk iştahının azaldığını belirtti.

        • 6

          Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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