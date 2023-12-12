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        Haberler Ekonomi Borsa BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi bugün borsa neden düştü, ne oldu? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününde yüzde 0,08 yükselişle 7.920,28 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksini günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puanda tamamladı. Yaşanan bu gelişme, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi ile borsa bugün düştü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 23:06 Güncelleme: 12.12.2023 - 23:06
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        • 1

          BIST 100 endeksi güne, bir önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.920,28 puanla başladı. Haftanın son kapanış gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı üzere günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.913,76 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 11 Aralık Pazartesi gününü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puanla tamamladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi ile bugün borsa neden düştü?" İşte borsada son durum...

        • 2

          11 ARALIK PAZARTESİ BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 7.728,44 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 185,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,5 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

          Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,65 ile sigorta oldu.

          Analistler, küresel pay piyasalarında ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        • 4

          Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

        • 5

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

        • 6

          Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.600 puanın destek, 8.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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