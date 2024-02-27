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        Haberler Ekonomi Borsa BORSADA SON DURUM! Borsa neden düştü, ne oldu? 27 Şubat 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 27 Şubat Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 9.351,44 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,66 değer kaybederek 9.179,48 puandan tamamladı. Yaşanan gelişmeler, "Borsa neden düşüyor? 27 Şubat BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. Haftanın açılış gününde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 9.334,13 puandan tamamlamıştı. İşte 27 Şubat 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 21:04 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:04
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        • 1

          Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 154,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132 milyar lira oldu. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 27 Şubat 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor?" İşte 27 Şubat 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün sebebi hakkında tüm ayrıntılar...

        • 2

          27 ŞUBAT BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 9.351,44 puandan başladı.

          Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,31 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 9.351,44 puana çıktı.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile spor oldu.

        • 3

          Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 9.334,13 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.450,48 puana taşıdı.

          Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, hafta boyunca ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

        • 4

          Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Brezilya'ya gitmesi bekleniyor.

        • 5

          Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda, cuma gününe kadar Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülürken, konuya ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında olacak.

        • 6

          Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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