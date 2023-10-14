Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri ve İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 13 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...