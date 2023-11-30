BIST 100 endeksi, bir önceki günün kapanışa göre 24,67 puan artışla yüzde 0,30 değer kazanarak 8.118,22 puana yükseldi. Hatırlanacağı üzere 28 Kasım Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 8.093,54 puandan tamamlamıştı. Günü dalgalı bir seyir izleyerek geçiren BIST 100 endeksi kapanışı yüzde 1,04 değer kaybıyla 8.009,33 puanda tamamladı. Peki, "Borsa neden düştü? 29 Kasım 2023 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte borsada yaşanan düşüşün sebebine ilişkin tüm detaylar...