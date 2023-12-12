BIST 100 endeksi güne, bir önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.920,28 puanla başladı. Haftanın son kapanış gününde, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı üzere günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.913,76 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 11 Aralık Pazartesi gününü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puanla tamamladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 11 Aralık 2023 BIST 100 endeksi ile bugün borsa neden düştü?" İşte borsada son durum...