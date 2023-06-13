Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Borsada seçim sonrası yükseliş sona mı erdi?

Borsada Yatırım programında bu hafta, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal konuk oluyor. Borsa İstanbul'da seçim sonrası Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini ele almasıyla oluşan iyimserliğin bitip bitmediğinin sorgulandığı programda piyasanın yeniden harekete geçmesi için ne beklediğine dair görüşler dile getiriliyor. Atılal programda Mehmet Şimşek politikalarının mevcut kur, faiz ve enflasyon gibi makro dengeleri nasıl değiştireceğine dair fikirlerini aktarırken bu durumun borsaya nasıl yansıyabileceğini değerlendiriyor. Atılal, bu dönemde potansiyeli olduğu düşünülen, ihracatçı şirketler ile havacılık, otomotiv, perakende ve petrokimya devlerine ışık tutuyor.

Giriş: 13.06.2023 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Borsada seçim sonrası yükseliş sona mı erdi?
HABERTURK.COM

Borsada Yatırım programında bu hafta, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal konuk oluyor. Borsa İstanbul'da seçim sonrası Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini ele almasıyla oluşan iyimserliğin bitip bitmediğinin sorgulandığı programda piyasanın yeniden harekete geçmesi için ne beklediğine dair görüşler dile getiriliyor. Atılal programda Mehmet Şimşek politikalarının mevcut kur, faiz ve enflasyon gibi makro dengeleri nasıl değiştireceğine dair fikirlerini aktarırken bu durumun borsaya nasıl yansıyabileceğini değerlendiriyor.

YABANCI YATIRIMCI DEĞİŞİMİ SATIN ALDI MI?

Atılal, bu dönemde potansiyeli olduğu düşünülen, ihracatçı şirketler ile havacılık, otomotiv, perakende ve petrokimya devlerine ışık tutuyor.
Atılal, ekonomi politikalarındaki değişiklik ile beklenen döviz ve faizdeki yükselişin hangi sektörleri nasıl etkileyeceğine yönelik yorum yaparken yabancı yatırımcının ekonomi yönetimindeki değişimi satın alıp almadığına dair soruları yanıtlıyor.

HANGİ ŞİRKETLER BÜYÜYEBİLİR?

Atılal bu dönemde borsa yatırımcısı için hangi stratejinin doğru yöntem olabileceğini anlatırken özellikle hangi şirketlerin bilançolarını büyütebileceklerine dair ipuçları veriyor.
2023 ilk çeyrek bilançolarını değerlendiren Atılal, sanayi ve diğer alanlarda bilançoları etkileyen kalemlerin ağırlıklı olarak neler olduğunu ve bu kalemlerin etkisinin önümüzdeki dönem sürüp sürmeyeceği yönündeki görüşlerini dile getiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adana Et Kombinasında büyükbaş hayvana yönelik şiddet: 2 gözaltı
Adana Et Kombinasında büyükbaş hayvana yönelik şiddet: 2 gözaltı
Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı
Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı
İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı
İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı
Kastamonu'da ölümlü kaza
Kastamonu'da ölümlü kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.