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A1 Capital'in sunduğu Borsada Yatırım programında bu hafta, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Kadirhan Öztürk konuk oluyor. Borsada seçim sonrası başlayan yükselişin nedenlerinin irdelendiği programda bu coşkunun nereye kadar süreceğine dair tespitlerde bulunuluyor. Öztürk programda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmiş olmasının ekonomi ve piyasalar için ne anlama geldiğini yorumlayarak beklenen politika değişikliğinin ekonomi ve piyasalar için ne anlama geldiğini değerlendiriyor.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK?

Borsadaki bu yükselişe yabancı yatırımcının katılıp katılmadığının sorgulandığı programda beklenen faiz artırımının ekonomide durgunluğu beraberinde getirip şirket karlarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorgulanıyor. Programda Öztürk, kurda ve faizdeki artışın beklendiği gibi olması halinde borsada nasıl bir fiyatlama olacağı ve bu artışların hangi sektörleri öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Öztürk ayrıca Borsa İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıları çekecek yeni bir hikaye oluşturmak için neler yapılması gerektiği üzerinde duruyor.

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