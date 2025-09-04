Borsada otomotiv şirketleri hız kesmedi

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye yansımaları makroekonomik veriler ve şirket bilançolarında izlenmeye devam edilirken, küresel risklerin azalması ile ABD Merkez Bankasının eylülde faiz indirimi yapabileceğine ilişkin güçlenen beklentiler yatırımcı iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla tarifeler konusunda uzlaşma sağlanmasına yönelik adımları piyasalarda sektörel ve hisse bazlı oynaklıklara yol açarken, bu konudaki haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

Trump yönetimi, Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15'lik gümrük tarifesi anlaşmasında değişiklik olmayacağını belirtirken, otomotiv sektöründe önde gelen Japonya ile anlaşma sağlanacağı öngörülüyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkesinin, Japonya'nın ABD'de yapacağı 550 milyar dolarlık yatırımla ilgili bir duyuruda bulunacağını söyledi.

Ağustos ayında küresel gelişmeler yurt içinde de yakından takip edilirken, ilgili haber akışı ve şirketlere özgü gelişmelerin yansımaları dikkatle izlendi. Ağustosta Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da geçen ay Karsan, yüzde 20,75 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Karsan'ı yüzde 17,39'luk yükselişle Ford Otosan ve yüzde 8,83'lük artışla Tümosan izledi.

Ford Otosan, söz konusu dönemde yaklaşık 13 milyar lira net kar açıkladı. Şirket ayrıca Ford Transit üretiminin 60 yılda 13 milyon adedi aştığını bildirdi. Açıklamada, bu sayının 365 gün boyunca kesintisiz olarak her 2,5 dakikada bir üretim bandından yeni bir Ford Transit aracının indirildiği anlamı taşıdığına işaret edildi.

Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında; Karsan 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 300,2 milyon lira zarar açıkladı. Öte yandan şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki Albus projesinde yerini alan Karsan, proje kapsamında Otonom e-ATAK'ı hayata geçiriyor.

2025'in ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını açıklayan şirketler arasında Tümosan da yer aldı. Buna göre şirket, 6,6 milyar lira net kar elde etti.

Tofaş, Stellantis Otomotiv ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketinin (Stellantis Türkiye) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Tofaş tarafından devralınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar verildi.

REKLAM

TürkTraktör, yılın ilk 6 ayında 15 bin 563 traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 63'ünü, ihracatının ise yüzde 71'ini yaptı. Şirketin 2025 yarıyıl finansal verileri doğrultusunda net karı 589 milyon lira, toplam cirosu 25 milyar 977 milyon lira oldu.

Doğuş Otomotiv de yılın ilk yarısında 2,7 milyar liralık net kar elde ettiğini duyurdu. Şirket, ayrıca elektrikli araç ithalatı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılmak üzere International Finance Corporation ile 100 milyon avro tutarında, 6 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.