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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ve şirketlerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde borsada işlem gören sanayi şirketlerinin karının artış kaydettiği görüldü.

Kovid -19 salgını kaynaklı olumsuz etkilerin üstesinden gelen şirketlerin bilançolarında da iyileşme kaydettiği gözlemlendi.

Borsada işlem gören sanayi şirketlerinin karı, geçen yılın aynı dönemine göre 13 milyar 491 milyon 120 bin 162 lira artış kaydetti.

Sanayi şirketlerinin geçen yılın ilk çeyreğinde 639 milyon 106 bin 915 lira olan karı bu yılın aynı döneminde 14 milyar 130 milyon 227 bin 77 liraya yükseldi.

Salgından kayda değer bir şekilde etkilenen hizmet sektörüne dahil şirketler ise zarardan kara döndü. Geçen sene kapanmaların da etkisiyle olumsuz etkilenen hizmet sektörüne dahil şirketler kısıtlamaların azalmasıyla birlikte şirketlerin faaliyetlerinde daha etkili hale gelmesi kayıpların telafisini sağladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 946 milyon 666 bin 24 lira zarar eden hizmet sektörüne dahil şirketler bu yılın ilk üç ayında 5 milyar 664 milyon 510 bin 762 lira kara geçti.

Mali şirketlerin karı 6 milyar 377 milyon 656 bin 351 lira artarak 13 milyar 697 milyon 974 bin 365 liradan 20 milyar 75 milyon 630 bin 716 liraya çıktı. Teknoloji şirketlerinin karı da 400 milyon 316 bin 623 lira yükselerek 1 milyar 37 milyon 56 bin 681 liradan, 1 milyar 437 milyon 373 bin 304 liraya ulaştı.

ALT SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN FAZLA METAL ANA SANAYİ ŞİRKETLERİNİN KÂRI ARTTI

Alt sektör endekslerine bakıldığında en fazla metal ana sanayi şirketlerinin karı arttı. Salgın döneminde tedarik sıkıntısı çeken metal ana sanayi şirketleri karlarındaki artışla dikkati çekti.

Borsada işlem gören metal ana sanayi şirketlerinin karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyar 233 milyon 911 bin 715 lira artarak 211 milyon 269 bin 80 liradan 4 milyar 445 milyon 180 bin 795 liraya yükseldi.

Metal ana sanayi şirketlerinin ardından karlarında holding ve yatırım şirketleri 3 milyar 713 milyon lira, metal eşya makina şirketleri 3 milyar 113 milyon lira, gıda içecek şirketleri 1 milyar 315 milyon lira, ticaret şirketleri 1 milyar 153 milyon lira, iletişim şirketleri 927 milyon lira, bankacılık sektörüne dahil şirketler 717 milyon lira, madencilik şirketleri 585 milyon lira, tekstil deri şirketleri 168 milyon lira, sigorta şirketleri 101 milyon lira, finansal kiralama faktoring şirketleri 95 milyon lira, KOBİ Sanayi şirketleri 87 milyon lira, bilişim şirketleri 86 milyon lira artış kaydetti.

7 ALT SEKTÖR ENDEKSİNE DAHİL ŞİRKETLER ZARARDAN KÂRA DÖNDÜ

Bu dönemde, kimya petrol plastik şirketleri 1 milyar 852 milyon 460 bin 375 lira zarardan 1 milyar 407 milyon 513 bin 558 lira kara, inşaat şirketleri 709 milyon 56 bin 432 lira zarardan 1 milyar 73 milyon 383 bin 852 lira kara, elektrik şirketleri 470 milyon 301 bin 509 lira zarardan 910 milyon 528 bin 805 lira kara, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri 236 milyon 220 bin 734 lira zarardan 1 milyar 132 milyon 843 bin 73 lira kara, taş toprak sektörüne dahil şirketler 169 milyon 23 bin 903 lira zarardan 451 milyon 505 bin 209 lira kara, orman kağıt basım şirketleri 29 milyon 707 bin 347 lira zarardan 178 milyon 180 bin 905 lira kara, menkul kıymet yatırım ortaklığı şirketleri 14 milyon 187 bin 301 lira zarardan 4 milyon 850 bin 996 lira kara döndü.

Ulaştırma şirketlerinin zararı 2 milyar 648 milyon 247 bin 572 liradan, 513 milyon 910 bin 300 liraya, turizm şirketlerinin zararı 52 milyon 114 bin 469 liradan, 40 milyon 101 bin 688 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da sektör bazında incelendiğinde, şirketlerin 2020 ve 2021 ilk çeyrek kar/zarar durumu şöyle:

Ana sektör endeksine dahil şirketler 2021 ilk çeyrek kar/zarar 2020 ilk çeyrek kar zarar Kar Zarar değişim (TL) BIST Sanayi endeksine dahil şirketler 14.130.227.077 639.106.915 13.491.120.162 BIST Hizmetler endeksine dahil şirketler 5.664.510.762 -1.946.666.024 7.611.176.786 BIST Mali endekse dahil şirketler 20.075.630.716 13.697.974.365 6.377.656.351 BIST Teknoloji endeksine dahil şirketler 1.437.373.304 1.037.056.681 400.316.623