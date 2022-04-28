Borsada dalgalı gün

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artışla 2.466,21 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,78 puan değer kazanarak 2.466,21'e çıktı. Toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile iletişim oldu
Öğleden sonra ise BIST 100 kazançlarını geri vererek satıcılı seyretti. Borsadaki düşüş 17:05 itibarıyla yüzde 0.85 seviyesinde ve 2430 puanın altı test ediliyor.
Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı konuşmada, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini bildirdi.
Öğleden sonra ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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