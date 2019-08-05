Borsada ağustosun "çok sıcak" geçmesi bekleniyor

Borsa yatırımcısı, hazirandan sonra temmuzda alternatif yatırım araçlarına göre ciddi bir getiri sağlarken, ağustos ayına, ABD Merkez Bankası ( Fed) ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile "sıcak" başladı.

Borsa İstanbul'da yaz mevsiminin ilk günlerinde başlayan yükseliş trendi, temmuz ayı sonuna kadar ara ara düzeltmeler görülse de devam ederek 2 ayda borsa yatırımcısına yaklaşık yüzde 13 kazandırdı.

Mayıs ayını 90.590 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haziranda yüzde 6,5'lik kazançla 96.485 puana çıkmıştı. BIST 100 endeksi, temmuz ayında da rallisini sürdürerek 104.000 puanın üzerini test etti ve haziran kapanışına göre yüzde 5,80 artışla 102.082 puana yükseldi.

Temmuzda BIST 100 endeksinin yükselişine haziranda olduğu gibi yine banka hisselerinin öncülük ettiği görüldü. Banka hisseleri, temmuzda yatırımcısına ortalama yüzde 9 kazandırırken, sanayi hisselerinin getirisi yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

AĞUSTOS AYININ İLK GÜNÜNDE YÜZDE 2.4 KAYIP

Haber akışı anlamında yoğun geçen haziran ve temmuz ayları, beklentilerin aksine borsa yatırımcısını üzmedi. Borsalarda "mayıs ayında sat ve git" sözünün, yaz aylarında düşük hacimli düşüş eğiliminden korunmak için çıktığını belirten analistler, son yıllarda bu genellemenin çalışmadığına dikkati çekti. BIST 100 endeksi, 2017 ve 2018'in temmuz aylarını da yükselişle tamamlamıştı.

Yurt içinde, İstanbul'da yenilenen seçimler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri, ABD ile yaşanan S-400 sorunu ve AB ile Doğu Akdeniz konusundaki tartışmalar nedeniyle oluşan gerilim, piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da görece çok düşük kalmış olan hisse fiyatları ve gelişmiş ülke merkez bankalarına ilişkin parasal genişleme beklentileri borsadaki yükseliş trendinin en önemli yakıtı oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Trump'ın ticaret savaşını tekrar gündeme getiren söylem ve adımları ile iyimserliğin azaldığını belirterek, bu haftaki gelişmelerin, yatırımcılar için ağustosun "çok sıcak" geçebileceğine işaret ettiğini söyledi.

BIST 100 endeksi, ağustosun ilk 2 işlem gününde yüzde 2,4 değer kaybederek haftayı analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 100.500'ün altında, 99.679 puandan tamamladı.

MAYIS AYINDAN BU YANA YÜZDE 21'LİK RALLİ

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BIST 100 endeksinin 23 Mayıs'ta 83.000 seviyelerinden başlayan yükselişini temmuz ayı sonuna kadar devam ettirdiğini belirterek, bu dönemde endeksin yaklaşık yüzde 21'lik bir ralli yaptığını söyledi.

Bu yıl ocak ayında yüzde 20'ye yakın getiri fırsatı veren borsanın son 2 ayda 2019'un ikinci fırsatını sunduğunu ifade eden Turşucu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar borsa yatırımcısı, 2018'e kıyasla daha şanslı bir süreç geçiriyor. Endeksteki rallide banka endeksinin önemli bir rolü bulunuyor. Bankacılık endeksi, mayıstan bu yana yüzde 38 gibi sert bir yükseliş gösterirken, hisse bazlı bakıldığında yüzde 50'lere varan primlerin olduğu görülüyor. Sanayi endeksi ise mayıstan bu yana sadece yüzde 15 yükseliş gösterebildi."

Turşucu, global taraftan esen pozitif rüzgarın Fed toplantısı sonrası hafiflediğini, Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin küresel risk iştahını azalttığını kaydetti.

TCMB’nin faiz indirimi, enflasyondaki düşüş süreci gibi etkenlerin hisse senetleri üzerinde pozitif etki sağlamaya devam edeceğini belirten Turşucu, Fed kararı sonrası ağustos ayının temmuz kadar kolay geçmeyebileceğini söyledi.

100 BİN 500 ENDEKSTE KRİTİK SEVİYE

Tuncay Turşucu, yılın ilk yarısına ilişkin bilanço sezonunun başladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Gelen bilançolar içerisinde sürpriz yaratan fazla bir sonuç yok. Geçen yıla kıyasla kar marjlarında hafif toparlanmalar gözlüyoruz. Yurt içine satış yapan şirketlerde güçlük yaşanıyor ancak ihracatçı şirketler, yurt içindeki daralmayı ihracat geliri ile aşmayı başarmış. Fakat geçen yıla kıyasla çok ciddi pozitif yönde farklı sonuç elde eden şirket sayısı oldukça az."

Borsa endeksinde yakın dönemde 100.500 seviyesini kritik bir eşik olarak izlediklerini belirten Turşucu, "Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması 97.000 desteğinin yeniden konuşulmasına neden olacaktır. Yükselişin tekrar güçlenebilmesi için endeksin 103.500 seviyesi üzerine yerleşmesi gerekiyor." diye konuştu.

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal da global büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlara karşın temmuzda genel beklentinin, merkez bankalarının genişleyici para politikalarına geçmesi ve Trump'ın Çin'le olan ticaret anlaşmazlığına yönelik olumlu tutumu ile global risk alma iştahının artacağı şeklinde olduğunu bildirdi.

ECB'den gelen faiz indirim sinyali, yurt içinde seçim riskinin sona ermesi ve S-400 konusundaki pozitif gelişmelerin yanı sıra enflasyonda düşüş trendinin devam etmesine paralel TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesinin Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini sağladığını kaydeden Atılal, "Borsa İstanbul, ortalama yüzde 5,8'lik getiri ile belli başlı borsalar içinde en iyi performansı gösteren borsalardan biri oldu." dedi.

AĞUSTOS, POWELL VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA BAŞLADI

Baki Atılal, ağustos ayına Fed'in, faiz indirimi ve 2 ay sonra tamamlanacak olan bilanço küçültme operasyonunu öne çektiğini duyurması ile başlandığını hatırlatarak, Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi ile piyasalarda da kar realizasyonlarının etkili olduğunu vurguladı.

Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürünü için yüzde 10'luk ek bir tarife uygulamaya başlayacaklarını açıklamasıyla risk iştahının azaldığına işaret eden Atılal, şunları kaydetti:

"Ayın kalanında, 21 Ağustos'taki Fed toplantı tutanaklarında 25 baz puanlık faiz indiriminin gerekçelerini net olarak görmeye çalışacağız ki 'sonraki aylarda başka faiz indirimi olabilir mi, yoksa bu bir teknik ayarlama mı' sorularının cevabı bütün piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. TL varlıklar, Fed'in para politikasını sıkılaştırdığı dönemde gelişmekte olan ülkeler içinde en fazla negatif ayrışan grupta yer almıştı. Dolayısıyla Fed'in tekrar genişleyici politikalara geçmesiyle TL varlıkların bundan en fazla pozitif etkilenen grupta yer alması beklenebilir."

Atılal, yurt içi piyasalar için ABD ile diplomatik ilişkiler ve Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir askeri operasyonun gündemin odağında yer aldığına işaret ederek, Borsa İstanbul'da son dönemde hızlı yükselen bankacılık sektörü hisseleri başta olmak üzere ağustosta kar satışlarının güçlenme olasılığının arttığını vurguladı.

BIST 100 endeksinde 98.800-96.600 bandının, yeni pozisyon açmak için fırsat olduğunu belirten Atılal, "100.500 üzerinde ise 103,000-104,800 bandının direnç konumuna geldiğini düşünüyoruz." dedi.