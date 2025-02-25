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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada açığa satışta yukarı adım kuralına devam kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Borsada açığa satışta yukarı adım kuralına devam kararı

        Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:10
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        Borsada açığa satışta yukarı adım kuralına devam kararı
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        AA'nın haberine göre Borsa İstanbul, Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaların ardından açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 25 Şubat'ta da uygulanacağını açıkladı.

        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 25 Şubat tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması karar verildiği belirtildi.

        Açıklamada açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği, ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.

        * Haberin görseli AA ve İHA'dan servis edilmiştir.

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