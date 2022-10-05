2 hissede yukarı adım kuralı uygulanacak

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Borsa İstanbul 14 Eylül'den bu yana BIST 50'de açığa satışlarda uygulanan yukarı adım kuralının bugün sadece 2 hissede uygulanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Mevcut durumda açığa satış yapılabilen BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 04/10/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralı, 05/10/2022 tarihinden itibaren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda (ISGYO, TSKB) ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."