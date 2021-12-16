Borsa zirve tazelemeye devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 2.184,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,79 puan değer kazanarak 2.184,05 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

TCMB'nin faiz indirmesiyle birlikte BIST 100 endeksi yüzde 3.65 artışla 2 bin 240 puanı aşarak rekor tazeledi. 2021 yılına 1.500 puanın altında başlayan Borsa İstanbul böylelikle yıl başından bu yana TL bazında yüzde 50'nin üzerinde getiri sağladı.

Öte yandan, dolar bazında ise endeks yüzde 25'e yakın değer kaybetti. Yıla 200 doların üzerinde başlayan BIST 100 endeksi, dolar/TL'nin 15.70'e kadar çıkmasıyla 145 doların altına indi.