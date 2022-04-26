Borsa yükselmekten yoruldu mu?

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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Borsa Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tafralı oluyor. Tafralı programda Borsa İstanbul endeksinin 8 haftalık yükselişten yorulup yorulmadığını değerlendiriyor. Tafralı borsada 3 aylık bilançoların iyi gelmesine ve gelecek olan bilançolarda kâr beklentileri yüksek olmasına rağmen hız kesen yükselişi yorumluyor.

YENİ ARZLAR NEYİ İFADE EDİYOR?

Faiz ve kur politikaları nedeniyle bu sıralar gözde olması gereken bir enstrüman olan borsaya yeterli ilginin olup olmadığını değerlendiren Tafralı, yatırımcıları sermaye piyasalarına çekip borsayı ekonominin göbeğine oturtmanın yollarını dile getiriyor. Yeni halka arzları değerlendiren Tafralı şirketlerin halka arz yöntem ve stratejilerini de irdeliyor. Yatırımcıların borsada en çok nelerden şikayetçi olduğunu ifade eden Tafralı, bedelli sermaye artırımları ve imtiyazlı paylar ile genel kurullar hakkında düşüncelerini paylaşıyor.

ALTIN VE GAYRİMENKUL NE ZAMAN ALINIR?

Sermaye piyasalarında temel sorunlar ve çözüm önerilerinin de masaya yatırıldığı programda Tafralı, borsada hangi sektörün mevcut gelişmelerden nasıl etkilendiğini kaydederek özellikle Ukrayna Rusya savaşı ve savaş sonrası gelişmelerin hangi sektörleri nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Türk halkının temel yatırım araçlarından altın ve gayrimenkul hakkındaki düşüncelerini de ifade ediyor.