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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.522,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile sigorta oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ihracat rakamları, Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.