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        Haberler Gündem BORSA SON DAKİKA: Borsa neden düştü ve ne oldu? 16 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 16 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 7.934,56 puandan tamamladı. Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler sebebiyle dalgalı seyrederken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti. Yaşanan bu gelişmeler, "Borsa neden düştü, ne oldu? 16 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 16 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:03
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        • 1

          Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 16 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün sebebi...

        • 2

          16 EKİM BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 7.934,56 puandan tamamladı.

        • 3

          Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrederken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

          Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

        • 4

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 95 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 66 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

          Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bölgede tansiyonun düşürülmesi için atılabilecek adımların da etkilerinin yakından takip edileceğini söyledi.

        • 5

          Şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçların da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, kapasite kullanımı, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getirdi.

        • 6

          Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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