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Borsa seçim öncesi son işlem gününü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul,  pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri öncesindeki son işlem gününü yüzde 1.08 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1.90 değer kazanırken, en çok gerileyen yüzde 4.05 ile inşaat endeksi oldu

Giriş: 12.05.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa seçim öncesi son işlem gününü düşüşle kapattı
AA / HABERTURK.COM

Borsa İstanbul seçim öncesinde dalgalı bir seyir izledi, günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri öncesindeki son işlem gününe yüzde 1.02 artışla 4 bin 897 puandan başladı. Daha sonra gelen satışlarla günü yüzde 1.08 oranında düşüşle 4 bin 795 puanda kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52.40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Bankacılık endeksi yüzde 1.90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1.42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4.05 ile inşaat oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

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