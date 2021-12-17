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Borsa rekor sonrası sert düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 2.323,16 puandan başladı ve yüzde 5'e yakın bir artışla 2.392.72 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 15 gündür aralıksız yükselerek tarihin en uzun yükseliş trendini yaşayan borsa öğleden sonra eksiye dönerek yüzde 5 kayıpla 2.160 puana döndü. 1.975 puanla son 8 yılın en yüksek seviyesine gelen bankacılık endeksi yüzde 6.5 düşüşle 1.750 puanın altına indi. Devre kesiciler çalıştı. İşlemlerin devam etmesiyle birlikte endeksteki kayıp yüzde 6.9'a ulaşarak BIST 100 2.120 puana indi ve 2. devre kesici çalıştı. Endeks 17.24'te tekrar işleme açılacak

17.12.2021 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa rekor sonrası eksiye döndü
AA / HABERTURK.COM

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,61 puan ve yüzde 2,09 değer kazanarak 2.326,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve daha sonra rekorunu yüzde 5'e yakın artışla 2.392,72 puana taşıdı.

Endeks böylece, 15 günlük aralıksız yükselişiyle tarihinin en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmiş oldu.

Bankacılık endeksinde yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşti. Endeks 1.975 puan ile 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü

ÖĞLEDEN SONRA SERT SATIŞLAR GELDİ

Öğleden sonra ise endekste hızlı satışlar geldi. Stopların da çalışmasıyla BIST 100 endeksi 15 dakikada gün içi kazanımlarını geri vererek yüzde 5 kayıpla 2 bin 160 puana geriledi. İşlem hacmi 64 milyar TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul'da günün en dikkat çekici yükselişi ise ancak satış dalgasından bankalar da etkilendi ve yüzde 6.5 düşerek 1.750 puanın altına inildi

Sert düşüşün ardından devre kesiciler çalıştı.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 16.54'ten itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

İşlemlerin açılmasıyla kaydın yüzde 7'ye ulaşması sonrası 2. kez devre kesici çalıştı

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