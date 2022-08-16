Borsa rekor seviyede kapandı

İHA

Endeks 56,12 puan artışla 2.913,30 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi de yüzde 1,64 değer kazandı.